Bodrum'da öldürülmüş yunus bulundu

Bodrum'da yetişkin bir yunus sahilde ölü bulundu. Baş kısmında kanama olan yunusun silahla ya da başka bir cisimle öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İHA 31.03.2021 - 13:23 | Son Güncelleme : 31.03.2021 - 13:24

Bodrum'da öldürülmüş yunus bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yunus balığı ölü halde sahile bulundu.

Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde Torba Koyu’nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti. Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti.

Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı.

Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

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