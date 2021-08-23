Bodrum'da orman yangını

Bodrum'da ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı 23.08.2021 - 17:08 | Son Güncelleme : 23.08.2021 - 17:29

Bodrum'da orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı.

Kızılağaç Mahallesi Alazeytin mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan yangın bölgesine, 3 helikopter, 5 arazöz, çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

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