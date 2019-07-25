Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gümbet Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde, H.Ö. ile otelin genel müdürü Melih Alemdar, yardımcısı Fikret Dinler ve güvenlik müdürü Onur Pelit arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Otel bünyesindeki SPA'da işletmeci olarak çalışan H.Ö, yanındaki silahla ateş ettiği Alemdar, Dinler ve Pelit'i yaraladı.



Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'SİGORTASIZ ÇALIŞTIRMA' İDDİASI



Gözaltına alınan şüpheli H.Ö. ile taraflar arasında "sigortasız işçi çalıştırma" iddiasıyla kavganın çıktığı bildirildi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA



Öte yandan, otel bahçesinde bir çalışanın müdahale etmeye çalıştığı H.Ö'nün güvenlik ofisine ateş etmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.