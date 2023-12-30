Bodrum'da yılbaşı öncesi tedbirler arttı: Son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı

​Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, yeni yıla 1 gün kala ilçede denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda, polis ve jandarma ekipleri tarafından hem Güvercinlik hem de Torba Uygulama Noktası'nda denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlere Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Kurgan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak, Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek katıldı. Denetimlerde bomba arama köpeği tarafından araçlara yönelik inceleme yapıldı. Ekiplerce sürücülere trafik sorgusu gerçekleştirilirken asayiş yönünden de sorgulamalar yapıldı. İlçe Kaymakamı Çit tatil için Bodrum'a gelen vatandaşların yeni yılını kutladı.