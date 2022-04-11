Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.04.2022 - 01:15 | Son Güncelleme : 11.04.2022 - 01:24

Bolu'nun yüksek kesimleri için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce akşam saatlerinden itibaren 'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Bolu'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışına dönmesi bekleniyor.

Başta Bolu Dağı Geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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