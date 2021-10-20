Boşanma davası kabusu: Dövdü, tehdit etti, aracını yaktı

İstanbul Üsküdar'da bir kadın boşanma davası açtığı eşinden şiddet gördüğünü, tehdit aldığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.



Üsküdar Çengelköy'de yaşayan Hilal Kara 2012 yılında Hüseyin Kara ile evlendi. Çiftin "Kuzey" adında da bir oğlu oldu. İddiaya göre, Hilal Kara 10 ay önce eşine şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Hilal Kara ayrı bir ev tutarak, çocuğuyla yaşamaya başladı. Hüseyin Kara ise eşinin yaşadığı evi tespit etti.

Dava sürecinde Hilal Kara eşi tarafından sürekli tehdit edildi, şiddet gördü. Mahkeme uzaklaştırma kararı vermesine rağmen Hüseyin Kara eşini rahatsız etmeye devam etti. 13 Ekim'de Hilal Kara oğlunu okula bıraktı ve evine döndü. Kara, evine gireceği sırada yine iddiaya göre Hüseyin Kara tarafından dövüldü. Hilal Kara, polis merkezine giderek boşanma aşamasındaki eşinden şikayetçi oldu. Bir aydır ablasının evinde kalan Hilal Kara yaşadıklarını anlattı.



"BEN ÖLDÜKTEN SONRA BENİ DUYMANIZ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"



Hilal Kara, "Ya karşımızdaki insanın bir sürü suçu var. Sabıka kaydı var. Benim arabamı yakmasından tutun, bana olan şiddetine kadar. Neden ben kadın sığınma evine götürülmeye teklif ediliyorum. Neden ben evden çıkarken dikkat etmem gerekiyor da bu kişi yakalanmıyor. Beni duymayan tüm insanlara sesleniyorum; Ben öldükten sonra duysanız çok önemli değil. Bu kadar sessiz kalırsak, bu kadar susarsak daha biz çok duyacağız" dedi.



"ARABAM YAKILDI, DARBEDİLDİM VE TEHDİT EDİLDİM"



10 aydır boşanma davalarının sürdüğünü belirten Hilal Kara, "Şikayetlerimin arkasındayım. Boşanma davasının peşine araba yakıldı. Devamlı kapıma gelip tehditler, hakaretler, küfürler oldu. Saldırıya uğradığım zaman da 'Kapıyı aç, içeride seni öldüreceğim' dedi. Saldırıya uğradım mı? Uğradım. Sonuç ne halen uğrayacak mıyım? Uğrayacağımı da biliyorum" diye konuştu.



"SENİ ÖLDÜRECEĞİM, İNSANLIKTAN ANLAMADIN SÜREKLİ ŞİKAYET ETTİN"



Hilal Kara, eşinin kendisine telefondan tehdit içerikli ses kayıtları gönderdiğini söylerek eşi Hüseyin Kara'ya ait olduğunu belirttiği ses kaydını da dinletti. Kayıtta, Hüseyin Kara olduğu iddia edilen kişi "Seni öldüreceğim, insanlıktan anlamadın sürekli şikayet ettin" diyerek hakaret ettiği duyuluyor.