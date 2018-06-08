Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin bir açıklama yaptı.
Karar için, "Avrupa'da din ve vicdan hürriyetinin öldürüldüğü anlamına gelir" ifadesini kullanan Bozdağ şunları kaydetti:
"Avusturya'nın Avrupa'nın değerlerini reddetmesinin somut göstergesidir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir."
Bozdağ: Avrupa'da din ve vicdan hürriyeti öldürüldü
Anadolu AjansıTürkiye
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına tepki gösterdi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Avusturya’nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin bir açıklama yaptı.