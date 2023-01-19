Bozdağ: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '14 Mayıs' mesajı Haberi Görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin tartışmalara yönelik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Ankara'da katıldığı programda konuşan Bozdağ "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." dedi.

Bozdağ, anayasanın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101'inci maddesinin yürürlük tarihinin, 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve parlamento seçimi olduğunu söyledi.

"Dolayısıyla 101'inci maddenin ilk uygulaması anayasaya göre de 2018'de olmuştur." ifadelerini kullanan Bakan Bozdağ, "İkinci uygulaması da 2023'te olacaktır." diye konuştu.