Bozdağ'dan Erdoğan'ın "Son seçimim" sözlerine açıklama: Seçim yenilenirse aday olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGVA töreninde yaptığı konuşmada, yerel seçimleri işaret ederek, son seçimi olacağını söyledi. Erdoğan, 8 Mart'taki açıklamada şunları söyledi:

"SON SEÇİMİM"

"Ardı arkası kesilmeyecek şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Adeta nefes almaksızın koşturuyoruz. Çünkü benim için bu bir final. Yasanın verdiği yetkiyle bu seçim son seçimim ama buradan çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak. Onun için de hazırlıklarımızı buna göre yapıp, adımı da buna göre atmamız lazım ki çok farklı bakanlara karşı gereken cevabı istiyoruz ki 31 Mart akşamı verelim. 1 Nisan'dan itibaren de yeni bir dönemi inşallah başlatalım."



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, yeniden aday olmayacağına yorumlandı ve farklı görüşler dile getirildi.

Tartışmalar sırasında dikkatk çeken açıklama TBMM Başkanvekili ve Ak Parti Urfa Milletvekili Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, sosyal medyadan açıklama yaparak, Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğine işaret etti. Bozdağ, X'deki açıklamasında, önce, Anayasa'daki “Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” kuralını anımsattı. Ardından şu görüşü paylaştı:

"SEÇİM YENİLENİRSE SEÇİLEBİLİR"

"Ancak yine Anayasa’ya göre, 'Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.' (Anayasa,116/3) Anayasa’nın bu hükmüne göre TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü defa Cumhurbaşkanı Adayı olması anayasal hakkıdır. Yarınlar ne getirir,bilinmez. Belki de vakti gelince TBMM seçimlerin yenilenmesi kararı alarak, Cumhurbaşkanımıza yeniden adaylık yolunu açabilir.Yarın ola, hayr ola. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler…"

SEÇİM NASIL YENİLENİR?

Anayasa’nın 116’ncı maddesinin ilk fıkrası TBMM’nin seçimlerin yenilenmesini düzenliyor. Bunun için, 2017 yılındaki değişiklikle, nitelikli bir karar yeter sayısı aranıyor. Bu sayı da Anayasa değişikliği için gerekli olan minimum üye tam sayısının beşte üçü yani 360 oy. Eğer Meclis erken seçim kararı verirse Cumhurbaşkanlığı seçimi de beraber yapılıyor. İkinci fıkrası Cumhurbaşkanın da seçimlerin yenilenmesine karar verebileceğini söylüyor. Bunun için herhangi bir gerekçe bildirmesi gerekmiyor. Bu durumda da TBMM Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi beraber yapılıyor.