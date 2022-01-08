Bu hafta hava sıcaklıkları düşecek (Meteoroloji haftalık hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava durumu değerlendirmelerine göre bu hafta sıcaklıklar düşüyor.

Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak Türkiye genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Buna göre MGM'nin yayınladığı hava durumu haritasına göre hafta geneli yağışlı geçecek.

GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bugün kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Konya'nın batısı, Bolu, Karabük, Düzce, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Antalya çevreleri, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Aydın'ın güneybatı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Haftalık Hava Durumu

(8 - 14 Ocak 2022)

Mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/5X4pORcegp — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 7, 2022