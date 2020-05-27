Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? (30-31 Mayıs sokağa çıkmak yasak mı?)

Normalleşme adımlarının salgın seyrine göre gerçekleşmesi ile birlikte Google'da ''Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?'' sorusu en çok arananlar arasında yer alıyor. Perşembe günü toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı kabinesinde yeni kararların çıkması öngörülüyor. Peki 30-31 Mayıs hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler...

ntv.com.tr 27.05.2020 - 09:59

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Bayamdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı? yanıtının bu perşembe gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından belirlenmesi bekleniyor. 

Türkiye'nin corona virüs ile mücadele kapsamında elde ettiği olumlu tablonun ardından ''Yeni normale'' adım atılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu durumu ''Kontrollü sosyal hayat'' olarak adlandırmıştı. 

30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına Haziran ayında son verilmesi hedefleniyor açıklamasında bulunmuştu. 

Ancak kesin kararın gerçekleşecek kabine toplantısının ardından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. 

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