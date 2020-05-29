Bu hafta sonu sokağa çıkmak yasağı olacak mı? (30 - 31 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?)

Bayramdan sonra sokağa çıkma yasağı olacak mı, bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı, 30-31 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak?

Türkiye corona virüs ile mücadele kapsamında elde ettiği olumlu tablonun ardından ''Yeni normale'' adım atılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bu durumu ''Kontrollü sosyal hayat'' olarak adlandırmıştı.

30-31 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edecek. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile tatlı üretiminin yapıldığı iş yerleri açık olacak.

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