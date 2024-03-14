Bu yıl Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

EN KISA VE EN UZUN ORUÇ TUTULAN İLLER



Ramazanın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. 11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır'da saat 04.52'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de olacak.



Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.