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Bu yıl Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan ayı bu yıl 11 Mart Pazartesi günü itibarıyla başladı. Hicri Takvim ve Miladi Takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl Ramazan ayı başlangıcı bir önceki yıla göre daha erken başlıyor. Yıllara göre değişmekte olan Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşlar ise "Bu yıl Ramazan kaç ne zaman bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak?

Bu yıl Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi)

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamaya göre, şevval ayının hilali, ramazanın 29'uncu günü olan 9 Nisan akşamı görüleceği için bu yıl ramazan 30 gün sürecek.

KAÇ GÜN TUTULACAK?

Ramazan ayının bazen 29 bazen de 30 gün sürmesi, ayın dünya etrafında dönme süresiyle ilgilidir. Bu sebeple bu yıl Ramazan 30 gün sürecek ve 30 gün boyunca oruç tutulacak.

Bu yıl Ramazan ne zaman bitiyor, kaç gün oruç tutulacak? (2024 Diyanet Ramazan ayı takvimi) - 1

EN KISA VE EN UZUN ORUÇ TUTULAN İLLER

Ramazanın ilk günü 6 ilde 13 saat 23 dakika ile en uzun, 12 ilde ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak. 11 Mart Pazartesi ilk imsak Iğdır'da saat 04.52'de, son imsak Çanakkale'de saat 06.02'de olacak.

Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop'ta 13 saat 23 dakika ile en uzun, Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da ise 13 saat 20 dakika ile en kısa oruç tutulacak.

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