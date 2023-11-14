Buca Belediye Başkanı merdiven boşluğuna düştü: Bacakları kırıldı

İzmir’de Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın, tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaptığı esnada koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması sonucu merdiven boşluğuna düştüğü ve her iki bacağında da kırık meydana geldiği öğrenildi.

Buca Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç, 13 Kasım 2023 günü saat 22.00 sularında evinin bahçesinde tadilatı devam etmekte olan müştemilatının kontrolünü yaparken, koruyucu zemin plakanın yerinden oynaması nedeni ile merdiven boşluğuna düşerek kaza geçirmiştir. Kaza sonucu başkanımızın her iki bacağında da kırık meydana gelmiştir. Başkanımızın tedavisi devam etmekte olup , sağlık durumu gayet iyidir.''

ERHAN KILIÇ KİMDİR?

23 Haziran 1977 tarihinde Manisa'nın Salihli ilçesinde dünyaya gelen Erhan Kılıç, orta ve lise eğitimini Sekine Evren Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans öğrenimine başlayan Kılıç, 2000 yılında mezun oldu.

2002 yılında serbest avukatlık yapmaya başlayan Kılıç, İzmir Barosu’nda çeşitli görevlerde bulundu, Türkiye Barolar Birliği Delegeliği yaptı.

Siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları’nda aldığı görevle başlayan Kılıç, 1999 yılında CHP'nin en genç İlçe Başkan Yardımcısı oldu.

Kılıç, 2006-2008 yılları arasında Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanlığı görevini yürüttü. 22 yıldır CHP üyesi olan Kılıç, 2014-2019 yılları arasında Buca Belediye Meclisi’nde CHP'nin Grup Başkan Vekilliği görevini sürdürdü. Evli olan Erhan Kılıç, iki çocuk babasıdır.