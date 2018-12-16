Burdur'un Burç Mahallesi Dedekorkut Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olduğu öne sürülen emekli astsubay Muzaffer D. (50), evde eşi Nilüfer D. (50) ve kızı Gizem D. (18) ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra evden yükselen silah sesleri üzerine komşular tarafından olay polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, evdeki 3 kişiyi vurulmuş vaziyette buldu.

Yapılan kontrollerde talihsiz kadın ve kızının olay yerinde can verdiği, başına silahla ateş ederek hayatına son vermek isteyen emekli astsubayın da kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.



3 çocuk babası Danış, Dede Korkut Caddesi'ndeki evinde önce tartıştığı eşini ve kızını öldürmüş ardından başına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

