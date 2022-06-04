Burdur'da su basan evdeki engelli kız hayatını kaybetti

Burdur’da etkili olan sağanak yağmurda 4 katlı bir apartmanın giriş katını su basması sonucu engelli kız hayatını kaybederken, annesi de hastaneye kaldırıldı.



Burdur'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu.



Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katını su bastı.



Ekipler tarafından kontrol edilen adreste yaşayan engelli kız Vesile Doğtaş hayatını kaybederken, annesi Fatma Doğtaş ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.