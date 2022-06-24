Burhaniye’de şaka gibi yaya geçidi

Balıkesir'in Ören Mahallesi'nde Enver Güreli Caddesi'nde çıkışı olmayan yaya geçidi şaşırtmaya devam ediyor.

Girişi olan, çıkışı olmayan yaya geçidi, kullanmak isteyen vatandaşları zor duruma sokuyor.

Ören Mahallesi'nde oturan Mustafa Dirlik, yaya geçidinin yıllardır aynı şekilde olduğunu söyledi.

Girişi olan yaya geçidinin çıkışının olmadığını anlatan Dirlik, “ İnsanlar bu yaya geçidinden geçemiyor. Geçmeye kalktığınız da karşınıza tretuvar çıkıyor. Adeta şaka gibi. Bunun düzeltilmesini istiyoruz” dedi.