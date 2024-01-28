Bursa ile Kütahya arasında yoğun kar: Araçlar yolda kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan yol, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda kaldı.

Bursa ile Kütahya arasında yoğun kar: Araçlar yolda kaldı

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’nın İnegöl ilçesini ’nın Domaniç ilçesine bağlayan karayolunda yoğun etkili oluyor.

İnegöl-Domaniç yolu TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Bursa ile Kütahya arasında yoğun kar: Araçlar yolda kaldı - 1

Bursa - Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezit Boğazı mevkisinde de kar yağışı etkisini artırdı.

Sürücüler zaman zaman şiddetini artıran kar yağışına karşı trafikte dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılırken, Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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