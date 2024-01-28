Bursa ile Kütahya arasında yoğun kar: Araçlar yolda kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesini Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlayan karayolunda yoğun kar yağışı etkili oluyor.



İnegöl-Domaniç yolu TIR ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatılırken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin verilmiyor.

Bursa - Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezit Boğazı mevkisinde de kar yağışı etkisini artırdı.



Sürücüler zaman zaman şiddetini artıran kar yağışına karşı trafikte dikkatli ilerlemeleri konusunda uyarılırken, Karayolları ekipleri de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.