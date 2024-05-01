Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bursa'da dağlık arazideki dere kenarında mahsur kalan 3 genç ekiplerce kurtarıldı.

Bursa'da dağlık arazide mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi ile Bayırköy yolu üzerindeki dağlık arazide gezintiye çıkan ve yollarını kaybeden 3 genç dere kenarında mahsur kaldı.

Beyzanur A, Ali K. ve Ahmet Arda Ş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Orhangazi Jandarma Komutanlığı, JAK, AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla mahsur kaldıkları yerden alınan ve sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen gençler, daha sonra tedbir amacıyla ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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