Üzerine düşen dal parçası hastanelik etti

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selime A. (46) adlı kadın, Damat Şükrü 3. Sokak'ta yürüdüğü esnada ağaçtan kopan büyük dal parçasının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, bir kısmı yol üzerinde duran dal parçaları Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.