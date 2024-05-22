Üzerine düşen dal parçası hastanelik etti

Çorum'da kaldırımda yürürken üzerine ağaçtan kopan büyük dal parçası devrilen kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Üzerine düşen dal parçası hastanelik etti

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Selime A. (46) adlı , Damat Şükrü 3. Sokak'ta yürüdüğü esnada ağaçtan kopan büyük dal parçasının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, bir kısmı yol üzerinde duran dal parçaları Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.

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