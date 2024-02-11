Bursa'da feci kaza | Lastik değiştiren kişilere otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazanın şiddetiyle İbrahim Ü.'nün kullandığı otomobil, çarptığı aracı bir süre sürükledi.



Sağlık ekipleri Emir Faruk A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralılar ise Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İbrahim Ü'nün alkollü olduğu öne sürüldü.