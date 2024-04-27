Bursa'da huzur uygulamaları hız kesmedi, 17 şüpheli yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik uygulama yaptı. Uygulamada 17 aranması olan şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Bursa'da huzur uygulamaları hız kesmedi, 17 şüpheli yakalandı
Foto: Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde vatandaşların huzur ve güveni için uygulama gerçekleştirildi.

Parklar, mekanlar, tek tek incelenirken, yapılan uygulamada 3 binin üzerinde kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Şüphelilerin üzerini arayan ekipleri, 1 adet ruhsatsız silah, 11 adet fişek ve madde ele geçirdi. Öte yandan, trafiği tehlikeye atan sürücüleri de göz ardı etmeyen Bursa polisi, 26 araç sürücüsüne toplam 96 bin TL idari para cezası uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, uygulamaların vatandaşların ‘huzur ve güveni’ için hız kesmeden devam edeceğine dikkat çekti.

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