Bursa'da izinsiz kazı yapan 9 kişi yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Derbent Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığını belirledi.



Bunun üzerine harekete geçen ekipler, koruma alanı içinde yer alan Papazkayası mevkisine operasyon düzenledi.



Ekipler E.K., K.D., B.K., S.E., K.İ., H.Z., H.Z., A.Z. ve A.Z'yi suçüstü yakaladı.



Alanda yapılan aramalarda jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.