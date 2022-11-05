Bursa'da izinsiz kazı yapan 9 kişi yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yasadışı kazı yapan 4'ü yabancı uyruklu 9 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Bursa'da izinsiz kazı yapan 9 kişi yakalandı

İlişkili Haberler

61 yıl hapisle aranan yankesici yakalandı

61 yıl hapisle aranan yankesici yakalandı

'nın İznik ilçesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Derbent Mahallesi'nde izinsiz kazı yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, koruma alanı içinde yer alan Papazkayası mevkisine operasyon düzenledi.

Ekipler E.K., K.D., B.K., S.E., K.İ., H.Z., H.Z., A.Z. ve A.Z'yi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramalarda jeneratör, delici kırıcı matkap, caraskal, metrelerce elektrik kablosu ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...