Kadın hakim, parkta iple asılı halde ölü bulundu

Merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan çocuk parkına gelen bir kişi, bir kadının oyuncakların tahta kısmına iple asılı olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede kişinin Bursa Adliyesi’nde görevli olan hakim Ç.B.A. olduğu saptandı.

Ç.B.A.'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İntihar şüphesi üzerinde durulan olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.