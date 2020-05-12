Bursa'da özel yapım sosyal mesafeli bank: Accık ötede otun

Bursa'nın Keles ilçesinde, corona virüs önlemleri kapsamında sosyal mesafeli banklar yapıldı.

Salgından sonra önlemleri artırdıklarını belirten Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin, ilçede iki hafta önce 2 kişide corona virüse rastlandığını ancak şu an riski bir durum olmadığını belirtti.

Öte yandan Başkan Keskin, önlemlere ve uyarılara rağmen parklarda bulunan banklarda sosyal mesafeye uyulmadığının fark edilmesiyle proje geliştirdiklerini söyledi.

Sosyal mesafeyi korumak amacıyla bankın orta kısmının kesilip, üzerine de yörenin konuşma diline uygun olarak 'Accık ötede otun'' yazdıklarını kaydeden Başkan Keskin, sosyal mesafeli banklar ile ilgili şu bilgiyi verdi:



"Bankın üzerine kendi yöremize ait dilden bir kaç ifade yazdık. Cümleleri okuduktan sonra insanlarımız daha da dikkat ediyor. Önümüzdeki süreçte tüm ilçemize bu bankları taşıyacağız.”