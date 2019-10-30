Bursa'da servis aracı yolda yürüyen öğrencilere çarptı: 1 ölü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, servis aracının çarptığı iki lise öğrencisinden biri öldü, diğeri yaralandı.



M.A. yönetimindeki minibüs, Bademli Mahallesi'nde Emek Yağ Fabrikası önünde kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen öğrenciler İskender Şimşek (15) ve Arda Üzmez'e (15) çarptı.



Kazada, olay yeri yakınındaki kolejin 10. sınıfında öğrenim gören iki çocuk yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Üzmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Sürücü M.A. ise Mudanya Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

