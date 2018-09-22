Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, O.G. (50) yönetimindeki servis minibüsü, Bursa-İstanbul Karayolu Panayır Mahallesi girişindeki trafik lambalarında kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan A.D.'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrilirken, servis minibüsü trafik lambasının direğine çarparak durabildi.
Minibüs sürücüsü ile aynı araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Videoda, kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan kamyonete, servis minibüsünün arkadan çarptığı görülüyor.
Bursa'da servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, servis minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, O.G. (50) yönetimindeki servis minibüsü, Bursa-İstanbul Karayolu Panayır Mahallesi girişindeki trafik lambalarında kırmızı ışık yandığı için yavaşlayan A.D.'nin kullandığı kamyonete arkadan çarptı.