Bursa'da seyir halindeki araçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki araçtan düşen Fas uyruklu genç hayatını kaybetti.



İlçede yaşayan ve Bursa'ya giden Fas uyruklu 4 arkadaş arasında dönüş yolunda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü ve bu nedenle araçtan düştüğü iddia edilen Mudoulın Boumamne (27) ağır yaralandı.



Arkadaşları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen gencin öldüğü anlaşıldı.



Araçta bulunan ve polis tarafından gözaltına alınan biri kadın 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.