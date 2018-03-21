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Bursa'da tek katlı evde patlama: 1 ölü, 2 yaralı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Bursa'da bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz nedeniyle gerçekleştiği düşünülüyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek katlı bir ev meydana gelen patlama nedeniyle yıkıldı, 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahar Mahallesi Ziya Paşa Sokak'taki tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı ev yıkıldı, çevredeki binalar zarar gördü. Bu esnada 3 kişi yaralandı.

Bursa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 Acil Servis, AFAD ve polis ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Patlamaya doğalgaz sızıntısının neden olduğu düşünülüyor.

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