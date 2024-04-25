İcra memuru ile avukata saldıran iş insanı tutuklandı

Bursa'da bir dönem Bursaspor başkanlığı yapan iş insanı ve beraberindeki bir kişi, icra takibinde görevli icra memuru ve avukatlara yönelik olarak “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklandı. Olay karıştıktan sonra kaçan diğer 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.

İcra memuru ile avukata saldıran iş insanı tutuklandı

İddiaya göre, önceki gün saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde iş isnanı E.A.'ya ait olan eve icraya giden 2 ile 1 icra memurunun darbedildiği olayla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Şüpheliler E.A. ve B.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen müteahhit iş adamı E.A. ile B.C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Diğer 2 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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