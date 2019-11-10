Bursa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 24 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk iki kişi öldü, 24 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkisinde, Rıza A. idaresindeki 16 N 3799 plakalı servis minibüsü, Necati Konuş yönetimindeki 16 BH 87 plakalı otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki 16 NKB 35 plakalı kamyonetle çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necati Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Aynı hastaneye götürülen kızı Elif Konuş'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Çevredeki hastanelere kaldırılan 23 yaralının da tedavileri sürüyor.



Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.

