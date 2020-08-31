'Büşra hemşire'ye hakaret ve tehditte bulunan kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşireye sosyal medyadan dile getirdiği "aşure" talebinin ardından tehdit ve hakarette bulunan Süleyman Kaan Altınok'un gözaltına alındığını duyurdu.

EGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "@SKaanaltnok1" rumuzlu hesabın yöneticisi olduğu tespit edilen Süleyman Kaan Altınok'un, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtilerek, zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.



NE OLMUŞTU?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan aşure istemiş, Yavaş da aşurelerin yola çıktığını Twitter'dan duyurmuştu.



Bu mesajın altına yorum yapan bir kişi, Büşra hemşirenin işine son verilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunmuş, hemşireyi de tehdit etmişti.

Olaya tepkisiz kalmayıp Büşra hemşireyi telefonla arayan Sağlık Bakanı Koca, "Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin. Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, söz konusu kişi için suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.