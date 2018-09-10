İstanbul Büyükada'da yaralı olarak yol kenarında yatan at görenlerin yüreğini sızlattı.



İddiaya göre, dün öğle saatlerinde Büyükada’da bulunan tur yolunun kenarında yaralı bir at bulundu.

Çevredekiler yerde yatan atı önce kaldırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Öte yandan yerde yatan atın başında başka bir atın durması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde adalara götürülmek için Tuzla’ya getirilen 209 atın içler acısı hali hayvanseverlerden büyük tepki çekmişti.

"ATLARIN ÖLMESİNE ENGEL OLUN"



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Genel Başkanı E. Yasin Yılmaz, “Adalar her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Tarihi ve turistik açıdan oldukça zengin olan Büyükada'da özellikle faytonlarla yapılan ada turu ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor. Hasta olan atlar sahipleri tarafından ölüme terk ediliyorlar. Sırf nostalji yaşamak uğruna bu tabloyu görmek üzücü. Buna engel olunması" dedi.