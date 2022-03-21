Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

Büyükçekmece sahilinde bir erkek ve kadının cansız bedenleri bulundu. Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendisini astığı değerlendiriliyor.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 21.03.2022 - 01:34

Büyükçekmece sahilinde iki ceset bulundu

sahilinde iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı erkek cesedi bulundu.

Mimarsinan sahilinde iki ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan inceleme sonucunda, cesetlerin Erkem B.H. (35) ve N. D.'ye (31) ait olduğu belirlendi.

Cesetler, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendisini astığı değerlendiriliyor.

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