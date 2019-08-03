Alınan bilgiye göre, "20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin kapanış töreninde yapılan havai fişek gösterisi sırasında, havai fişekler fırlatma rampasında patladı.
Olayda, 9 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişek kazası
Anadolu AjansıTürkiye
Büyükçekmece'de festival alanında havai fişeklerin fırlatma rampasında patlaması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, "20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali"nin kapanış töreninde yapılan havai fişek gösterisi sırasında, havai fişekler fırlatma rampasında patladı.