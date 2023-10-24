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Büyükelçilik aracında kokain yakalandı (Kapıkule’den Türkiye’ye girmek istedi)

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen, Güney Amerika’daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliği’ne ait diplomatik araçta yaklaşık 55 kilogram uyuşturucu yakalandı. Sürücü ve araçta bulunan bir kişi gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Büyükelçilik aracında kokain yakalandı (Kapıkule’den Türkiye’ye girmek istedi)

’ndan ’ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı.

Güney Amerika’daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliği’ne ait otomobil ’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.

Büyükelçilik aracında kokain yakalandı (Kapıkule’den Türkiye’ye girmek istedi) - 1

Şüphe üzerine gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta gizlenen 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi.

Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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