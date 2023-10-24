Büyükelçilik aracında kokain yakalandı (Kapıkule’den Türkiye’ye girmek istedi)

Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan diplomatik bir araçta 54 kilo 912 gram kokain yakalandı.



Güney Amerika’daki bir ülkenin Sofya Büyükelçiliği’ne ait otomobil Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.

Şüphe üzerine gümrük muhafaza görevlilerince aranan araçta gizlenen 52 paketteki 54 kilo 912 gram kokain ele geçirildi.



Sürücü ve araçta bulunan bir başka kişi gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.