Buzdolabında odun yakan Alzheimer hastası zehirlenip öldü

Giresun'da merkeze bağlı Boztekke köyünde yaşayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi.

Yılmaz, soba yerine buzdolabına koyduğu odunları ateşe verdi. Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.