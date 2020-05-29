Cami hoparlöründen müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi

izmir'de geçen hafta merkezi ses sistemine korsan şekilde müdahale edildi.

Bazı cami hoparlörlerinden gelen "Çav Bella" seslerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Suç duyurusunda bulunulması üzerine inceleme başlatıldı.

Sosyal medya hesabında övücü paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan CHP Eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tutuklandı. Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özdemir'in "halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği" iddiasıyla cezalandırılması istendi.

Dosyayı inceleyen mahkeme, Özdemir'in tahliyesine hükmetti. İlk duruşma 6 Ekim'de görülecek.