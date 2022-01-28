Cami tadilatında 80 yıllık hayvan cesedi bulundu: Kedi ya da vaşak olabilir

Çorum’daki Köprübaşı köyünde tarihi bir caminin tadilatı sırasında 80 yıllık kedi cesedi ortaya çıktı.

Tarihi caminin tadilatı sırasında inşaat ustaları tarafından bulunan ceset olduğu yerden çıkartılarak hangi türe ait olduğu araştırıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Ankara’da bir üniversitenin veterinerlik fakültesi yetkilileri hayvan cesedini incelemek üzere teslim aldı.

"EN AZ 80 YILLIK KEDİ YA DA VAŞAK OLABİLİR"

Veterinerlik fakültesinden teslim almak için gelen ekibin ilk görüşü ise bulunan hayvanın en az 80 yıllık iskelet ve beden bütünlüğü bozulmayan vaşak ya da kedi olabileceği ancak kesin sonucun bilimsel incelemeler sonunda netlik kazanacağını söyledikleri öğrenildi.

