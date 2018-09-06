Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçukhan Camii’nin alt katında bulunan bir mobilya atölyesinde, 03.45 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın yangın çıktı.



Yangın kısa sürede atölyenin tamamını sararken, çevredeki vatandaşlar olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Yangın kısa sürede büyürken, atölyenin yanında bulunan tuvaletlere sirayet etti. Yangın sırasında, caminin tuvaletinde bulunan bir vatandaş ise yangını fark ederek, hızla tuvaletten çıkarak, dumandan etkilenmekten kurtuldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına camiye sirayet etmeden müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipler yangını kontrol altına aldı.



Olayı gören Talha Berk, önce dumanın az olduğunu daha sonradan çoğaldığını belirterek, “Burada mobilya atölyesi var, uyandık birazcık duman vardı burada daha sonra duman daha fazla artınca, itfaiye ekipleri geldi, kapıyı kırıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti, inşallah çok bir zarar olmadan kurtulurlar. Herhangi bir yaralanan ve ya dumandan etkilenen olmadı” dedi.