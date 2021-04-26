Çanakkale Boğazı'nda gemiden düşen Hintli denizcinin cansız bedeni bulundu

Çanakkale Boğazı'ndan geçerken Singapur bayraklı gemiden düşen Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'nin cansız bedeni, Gelibolu ilçesi sahilinde bulundu. 24 Nisan tarihinde, gemi kaptanının ihbarı üzerinde gemiciyi arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı 26.04.2021 - 13:41 | Son Güncelleme : 26.04.2021 - 13:42

Çanakkale Boğazı'nda gemiden düşen Hintli denizcinin cansız bedeni bulundu

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı gemiden düşen denizcinin cansız bedeni, Gelibolu ilçesi sahilinde bulundu.

Sabah kıyıda gezen vatandaşlar, kumluk alandaki hareketsiz kişiyi görerek durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimlik tespiti için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna gönderilen cesedin "Strategıc Unity" adlı gemiden düşen Hintli gemici Khehra Jagjit Singii'ye (33) ait olduğu tespit edildi.

GEMİ KAPTANI İHBAR ETMİŞ

Rusya'nın Tuapse Limanı'ndan Honduras'ın Puerto Cortes Limanı'na gittiği sırada, 24 Nisan akşamı Çanakkale Boğazı'dan geçiş yapan geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne Şarköy açıklarında bir personelin denize düştüğü bilgisini vermişti.

Bunun üzerine 180 metre boyunda ve 24 bin 641 groston ağırlığındaki geminin bulunduğu bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kegm-9" isimli hızlı tahlisiye botu sevk edilmiş, kaybolan gemici için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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