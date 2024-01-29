Çanakkale için fırtına uyarısı

Çanakkale'de yarın fırtınanın etkili olması beklendiği belirtilerek vatandaşlardan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre 'de yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Çanakkale çevrelerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın rüzgarın, Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur.''

BOZCAADA VE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale için fırtına uyarısı - 1

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

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