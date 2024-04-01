Çanakkale Seçim Sonuçları 2024: Çanakkale Belediye Seçim Sonuçlarını Kim Kazandı? Çanakkale İlçe İlçe Yerel Seçim Sonuçları

Çanakkale Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Çanakkale'de oyların yüzde 100'ü sayıldı. Kazanan aday ve sonuçlar şöyle;
Çanakkale Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Muharrem Erkek kazandı.
Açılan Sandık: %100
CHP adayı Muharrem Erkek - Yüzde 39,70 oy
İYİ Parti adayı Alaaddin Burak Kunt - Yüzde 36,89 oy
AK Parti adayı Jülide İskenderoğlu - Yüzde 18,27
31 Mart 2024 Çanakkale seçim sonuçları, Çanakkale ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim sonuçları ve hangi ilçede hangi partinin adayı önde gibi Çanakkale seçim gündemiyle ilgili tüm gelişmeler anlık ve canlı olarak secim.ntv.com.tr adresinden takip edilebilecek.
31 Mart 2024 Çanakkale yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.
Çanakkale İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?
31 Mart 2024 Çanakkale seçim sonuçları, Çanakkale ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2024 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, parti ve belediye başkan adayları seçim sonuçları secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Çanakkale YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.
Çanakkale ilçe ilçe seçim sonuçları:
Merkez Seçim Sonuçları
Ayvacık Seçim Sonuçları
Bayramiç Seçim Sonuçları
Biga Seçim Sonuçları
Bozcaada Seçim Sonuçları
Çan Seçim Sonuçları
Eceabat Seçim Sonuçları
Ezine Seçim Sonuçları
Gelibolu Seçim Sonuçları
Gökçeada Seçim Sonuçları
Lapseki Seçim Sonuçları
Yenice Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Çanakkale Seçim Sonuçları Hangi Aday Önde?
Jülide İskenderoğlu Seçim Sonuçları
Alaaddin Burak Kunt Seçim Sonuçları
Mevlüt İşbilir Seçim Sonuçları
Atalay Seçkin Seçim Sonuçları
Doğukan Çetin Seçim Sonuçları
Cahit Bolelli Seçim Sonuçları
Canan Aytaç Seçim Sonuçları
Hatem Su Bayar Seçim Sonuçları
Bilge Gündüz Seçim Sonuçları
Halil Ağırgöl Seçim Sonuçları
Atilla Şenol Seçim Sonuçları
Emre Kocabıyık Seçim Sonuçları
Vahap Özsüer Seçim Sonuçları
Muharrem Erkek Seçim Sonuçları
Sevim Yılmaz Kırnıç Seçim Sonuçları
Muhammed Yusuf Oktuay Seçim Sonuçları
Bektaş Akkuş Seçim Sonuçları
İbrahim Halil Sipahi Seçim Sonuçları
Davut Gazi Benli Seçim Sonuçları
Şaban Sarı Seçim Sonuçları
Serkan Özbakır Seçim Sonuçları
Hasan Güreci Seçim Sonuçları
Cahit Mayda Seçim Sonuçları
OY PUSULALARI NE RENK?
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
OY KULLANMA İŞLEMİ SAAT KAÇTA BİTECEK?
Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy verme işlemi saat 16.00'da biterken; diğer illerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE NELER İÇİN OY VERİLECEK?
Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
PARTİLERİN OY PUSULASINDAKİ YERLERİ
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri kurayla belirlendi. Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Türkiye
- İlçe İlçe Seçim Sonuçları
- Canlı Seçim Sonuçları
- Çanakkale
- Seçim
- 2024 Seçim