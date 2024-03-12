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Çanakkale'de evlat vahşeti: Oğlu tarafından öldürüldü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışmada 25 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de evlat vahşeti: Oğlu tarafından öldürüldü

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

Zanlının, karakola giderek annesi Canan K'yi bıçakladığını söylemesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

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