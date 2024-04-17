Çanakkale’de toprak kayması: 1 işçi göçük altında

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımıyla yürütülen çalışmada, Tahir Ödemiş göçükten kurtarıldı. Ödemiş, sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.



Sefer Arslan'ın toprak altından çıkarılması için çalışmalar sürüyor.



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de olay yerine gelerek bilgi aldı.