Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

Ankara'da 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak

'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşıma ücretsiz olacak.

EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. 360 güzergahta, cumartesi servis programıyla hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilir."

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