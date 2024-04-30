Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kimdir?

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık İYİ Parti'den istifa etti. Bu gelişmenin ardından Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Mustafa Bıyık kimdir?

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık kimdir?

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 'da İYİ Parti'den Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Göreve bağımsız olarak devam edeceğini belirten Bıyık, "Bizim konumuz ilkesel bir konudur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum." dedi. İşte, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın biyografisi...

MUSTAFA BIYIK ?

Mustafa Bıyık, 1981 yılında Yomra’nın şimdi mahalle olan Demirciler köyünde dünyaya geldi. Yomra Demirciler İlkokulu ve Yomra Oymalı Ortaokulu’nun bitiren Bıyık, Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden mezun oldu.

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Perakende Yönetimi ve Mağazacılık bölümünde Önlisans ve 2011 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Lisans eğitimi tamamlayan Mustafa Bıyık; 2021 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans eğitimini de tamamlayıp Sosyolog olarak mezun olmuştur.

İş hayatına lise yıllarında atılan Mustafa Bıyık, Doğu Karadeniz bölgesindeki 5 ayrı ilde faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışmaya başladı.

Mustafa Bıyık sırasıyla Satış Görevlisi, Şube Şefliği, Mağaza Müdür Yardımcılığı, Mağaza Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

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