Çankırı'da trafik denetimi : 55 araç trafikten men edildi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı, 380 adet sentetik ecza hapı, 5,5 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 0,59 gram sentetik kannabinoid, 3 tüfek, 2 tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 55 araç trafikten men edilirken, 562 araç sürücüsüne 1 milyon 393 bin 31 TL cezai işlem uygulandı.