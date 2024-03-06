Çankırı'da trafik denetimi : 55 araç trafikten men edildi

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından il genelinde denetim yapıldı.
Yapılan denetimler sırasında, çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalandı, 380 adet sentetik ecza hapı, 5,5 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 0,59 gram sentetik kannabinoid, 3 tüfek, 2 tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.
Yapılan trafik denetimlerinde ise 55 araç trafikten men edilirken, 562 araç sürücüsüne 1 milyon 393 bin 31 TL cezai işlem uygulandı.
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