Çarşafla boğulmaya çalışılan müzisyen hastanede yaşamını yitirdi

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı.



Açıkgöz’ün boynunda ve vücudunda dayak izlerine rastlandı.



Hasan Açıkgöz’ün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.



4 KİŞİ UŞAK’TA YAKALANDI



Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.



Takibe alınan araç, Uşak’ta polis tarafından durduruldu.



Araçta bulunan T.K., M.D., Y.A. ve C.Y. gözaltına alındı.



Hasan Açıkgöz’den çalındığı belirlenen eşyalar şüphelilerle birlikte ele geçirildi.



Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ediyor.