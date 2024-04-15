Çarşafla boğulmaya çalışılan müzisyen hastanede yaşamını yitirdi

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde müzisyenlik yapan Hasan Açıkgöz, evinin bahçesinde yaralı bulundu. Dövüldüğü ve çarşafla boğulmaya çalışıldığı belirlenne Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Açıkgöz’ün parmağındaki yüzükleri de alan 4 şüpheli, Uşak’ta gözaltına alındı.

Çarşafla boğulmaya çalışılan müzisyen hastanede yaşamını yitirdi

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da evinde dövülüp, çarşafla boğulmak istenen müzisyen hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 02.30 sıralarında Emirdağ ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Hasan Açıkgöz’ü evinin bahçesindeki kanepede hareketsiz halde görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla adrese ekipler sevk edildi.

Bilinci açık ve yaralı halde bulunan Hasan Açıkgöz, birkaç kişinin ağzını çarşafla kapatarak dövüldüğünü, parmağındaki yüzükleri zorla alıp kaçtığını anlattı.

Çarşafla boğulmaya çalışılan müzisyen hastanede yaşamını yitirdi - 1

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Hasan Açıkgöz, kurtarılamadı.

Açıkgöz’ün boynunda ve vücudunda dayak izlerine rastlandı.

Hasan Açıkgöz’ün cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

4 KİŞİ UŞAK’TA YAKALANDI

Olayın ardından polis, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemeler sonrası şüphelilerin kimliklerini ve kaçtıkları aracın plakasını tespit etti.

Takibe alınan araç, Uşak’ta polis tarafından durduruldu.

Araçta bulunan T.K., M.D., Y.A. ve C.Y. gözaltına alındı.

Hasan Açıkgöz’den çalındığı belirlenen eşyalar şüphelilerle birlikte ele geçirildi.

Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...