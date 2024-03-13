Çarşamba suri nedir? Çarşamba suri kutlamalarında neler yapılır?

Çarşamba gününe Türklerde değişik anlamlar yüklenmektedir. Nevruzdan önceki son dört çarşambaya özellikle Azeri kültüründe ayrı bir önem verilir. Nevruz yaratılışın aşamalarını simgeleyen dört öğeyle (su, ateş, rüzgâr ve toprak) ilgili kutlama geleneklerini içerir. Genel olarak çarşamba günlerinde ve özellikle bu son dört çarşambada gece vakti dikkatli olunması ve doğaya (doğa ruhlarına) saygısızlık yapılmaması gerektiğine inanılır.





ÇARŞAMBA SURİ NEDİR?



İran'da yeni yıl (Nevruz) öncesi yılın son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler; yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek, el yapımı patlayıcı ve maytapları ateşe veriyor. Bu kutlamalar ve öncesindeki hazırlıklarda yaşanan kazalar, her yıl ülkede onlarca kişinin ölümüne, yüzlercesinin yaralanmasına neden oluyor.